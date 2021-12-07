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Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti - Son Dakika

Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti

07.12.2021 12:55
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti

VAN'a gelen Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren dikiş-nakış kurslarını ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi.

VAN'a gelen Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren dikiş-nakış kurslarını ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Büyükelçi Odunton, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti.

Gana'nın Ankara Büyükelçisi Francisca Ashietey-Odunton,  beraberindeki Gana diplomatik sekteri Nanaıa Yaa Wadee, Demokratik Kongo Cumhuriyeti Büyükelçisinin eşi Pauline Mulumba Tshidimba, Güney Sudan Büyükelçisinin eşi Amal Elzubeer ile Gambiya Cumhuriyeti Büyükelçisi'nin eşi Sally Manneh ile gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a geldi. Büyükelçi Odunton ve beraberindekiler, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren dikiş-nakış kurslarını ziyaret edip, kursiyerlerle bir araya geldi. Kursiyerlere dikiş makinesi hediye eden Büyükelçi Francisca Ashietey-Odunton, Akdamar Adası, Urartu Müzesi, Kedi Evi, ve Van Kalesi'ni ziyaret etti. Büyükelçi ve beraberindekiler  dün akşam yemeğinde de Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesini de ziyaret dene Gana Büyükelçisi Oduntun'u, Genel Sekreter Yardımcısı Esiner Çetin ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek karşıladı.

Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesindeki kursları çok beğendiğini dile getiren Büyükelçi Francisca Ashietey-Odunton'u,  güçlü ve maharetli kadınları görmenin kendisini çok mutlu ettiğini söyleyerek yapılan ürünlerin çok güzel olduğunu ifade etti. Büyükelçi ve büyükelçi eşlerini kurslarda misafir etmekten dolayı büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek de hediyelerinden dolayı kendilerine teşekkür etti. Kursiyerler de, kendilerini ziyarete gelen büyükelçi ve büyükelçi eşlerine el emeği ürünlerden hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti
Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti

Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Gana, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'a gelen Gana Büyükelçisi, kursiyerlere dikiş makinesi hediye etti - Son Dakika
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