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VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika

VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

21.01.2022 09:30

VAN'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor.

VAN'a komşu İran'dan alışveriş yapmak için gelen turistlerin sayısı her geçen artıyor. İranlı turistler, her yaz mevsimi olduğu gibi kış mevsiminde de Van'ı tercih ediyor. Kentte gündüz alışverişe çıkan İranlılar, yağan kar yağışını da fırsat bilip kartopo oynadı, parklarda cep telefonları ile selfie çekti. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlı turistlerin gelişiyle birlikte kentte kışın bile ciddi bir hareketlilik yaşandığını, bunun da esnafa yansıdığını belirterek," Kış aylarında da kentimizi tercih ediyorlar. Çünkü, İran'da kar yağmayan yerler var. Karı gördükleri zaman çok seviniyorlar, tatillerini burada geçiriyorlar."dedi.

İran ile en uzun kara sınırına sahip Van'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart 2020'de araç ile yaya geçişlerine kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı, 1 yıl sonra yeniden açıldı. İran'da artan vakalar nedeniyle kısmi geçişlerin mümkün olduğu sınır kapısı, 9 Ekim 2021'den itibaren ise tamamen açıldı. İranlı turistler, sınır kapısının açılmasıyla tatil rotalarını yeniden Van'a çevirirken, kış mevsiminde de Van'ı tercih ediyor. Geldikleri kentte, gündüz alışverişlerini yapan İranlı turisler, yağan kar yağışını da fırsat bilip, parklarda kartopu oynayıp, cep telefonları ile selfie çekti.Truistler, her mevsim olduğu gibi Van'ın kışın da ayrı bir güzel olduğunu, kar yağışının tadını çıkardıklarını dile getirdi.

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, turislerin gelişi ile birlikte kentte kışın da büyük bir hareketliliğin yaşandığını söyledi. Yüksel, "Van ilimiz sezonluk bir il değil. 12 ayda 4 mevsimin yaşanabileceği, turistler için konaklama merkezlerinde tatilini yapacağı, çeşitli aktivitelere katılabileceği bir memleket. İranlılar turistler, kış mevsiminde de buraya geliyor. Kar yağmayan yerler var İran'da. Karı gördükleri zaman çok seviniyorlar, tatillerini burada geçiriyorlar. Onlar da çok mutlu oluyorlar. İranlılar yaz, kış demeden yollar açık olduğu müddetçe geliyorlar. Otellerin doluluk oranları da iyi. Turizmciler olarak çok memnunuz. "dedi.

'KIŞIN DA VAN'I TERCİH EDİYORUZ'

İranlı Acente Genel Müdürü Vahid Rostami de, yazın olduğu gibi kışın da Van'ı tercih ettiklerini ifade ederek," Buranın kültürü bize yakın olduğu için Van'ı seviyoruz. Gelip burada alışveriş yapıyoruz. Kışın da burayı çok tercih ediyoruz. Karda eğleniyoruz, karın keyfini çıkarıyoruz."diye konuştu.

VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI
VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI
VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

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İranlılar, İran, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN'A GELEN İRANLILAR, KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI - Son Dakika


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