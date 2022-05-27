Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

27.05.2022 18:01
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi.

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 27-29 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek 'Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere Van'a geldi. Kılıçdaroğlu, havaalanında bakır tepside sunulan ekmek, su ve kaya tuzu ile karşılandı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Van Ferit Melen Havalimanı'nda, partililer ve bazı Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri tarafından karşılandı. Kılıçdaroğlu, eski bir gelenek olduğu belirtilen ekmek, su ve kaya tuzu ikramıyla karşılandı. Yapılan ikramları kabul eden Kılıçdaroğlu, daha sonra kendisine karşılamaya gelen partilileri selamladı. Parti otobüsünden de bekleyenleri selamlayan Kılıçdaroğlu, daha sonra konaklayacağı otele geçti. Geceyi Van'da geçirecek olan Kılıçdaroğlu, daha sonra çalıştaya katılacak.


Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı
YORUMLAR
500
Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da Başkan Ömer Günel Belediye Başkanları Toplantısı için Van'da Vatandaştan CHP'li Mansur Yavaş'a: 'Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz' Vatandaştan CHP'li Mansur Yavaş'a: 'Siz oy zamanında gelip bize bakıyorsunuz'
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Van, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika


Son Dakika
17:53 Bakan Kulum, Atatürk Havalimanı projesini anlattı!
17:52 Korku yaratan Böğ, ısınan havalarla geri döndü! Isırdığı yerden et koparan bu örümcek karanlıkta ortaya çıkıyor
17:37 Kayıp olarak aranan 15 yaşındaki İsmail'in cesedini, topu çalılığa kaçan bir çocuk buldu!
17:22 Eski sevgili cinayetinde öldürülen öğrencinin ağabeyi açıklama yaptı: Hiç alakası olmayan bir şekilde bir cani yüzünden kardeşim gitti
17:13 Kuzey Kore'de Kovid-19 aşıları "Kim Jong Un'un ölümsüz aşk iksiri" diye tanıtıldı
16:59 Arkeologlar bile şaşırıp kaldı! 1800 yıllık taşın üzerine cinsel organ resmetmişler
16:52 "BELKO ihalede 40 milyon TL'lik kamu zararı yaşattı" diyen Melih Gökçek "ticari itibarı zedelediği" gerekçesiyle tazminat ödeyecek
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 18:06:14. #1.11#
SON DAKİKA: Van'a gelen Kılıçdaroğlu ekmek, su ve tuzla karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement