Son Dakika Haberleri: Van'a Gitmeden Muradiye'ye Geldi

Van'a Gitmeden Muradiye'ye Geldi

1 saat önce

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, 15 yıl önce kaymakamlık yaptığı Muradiye ilçesini ziyaret etti.

Van'a Gitmeden Muradiye'ye Geldi, System.String[]
Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, 15 yıl önce kaymakamlık yaptığı Muradiye ilçesini ziyaret etti.

Van Valiliğine atanan Mehmet Emin Bilmez, 15 yıl önce kaymakamlık yaptığı Muradiye ilçesine geldi. Vali Bilmez'i Kaymakam ve Muradiye Belediye Başkan Vekili Harun Yücel, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Vanlı, Kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş karşıladı. Akşam yemeğinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Bilmez, "Hepiniz çok yaşlanmışsınız" diye espri yaptı. Van'ın yeni Valisi Mehmet Emin Bilmez, "15 yıl boyunca ne Van'dan ne de Muradiye'den bağım hiç kesilmedi. Hep dostlarla bazen telefonlarla bezen de yüz yüze görüştük. İşin doğrusu aklımız hep buradaki dostlarda buradaki gelişmelerde hep yakından takip ettik. Deprem oldu üzüldük, bölgede yaşanan olaylar sıkıntılar bizi üzdü" şeklinde konuştu.

"Özellikle bugün Muradiye'de göreve başlamak istedim. Çünkü Muradiye benim için ciddi anılarım olan, benim için özel bir değeri olan bir yerdir" diyen Vali Bilmez, "Hem benim için, hem eşim ve çocuklarım için burada çok güzel anılarımız oldu, inşallah o anılarımızın devamını burada tekrar dostlarımızla yaşamaya devam ettirmeye geldik. Baktım dostların çoğunu burada gördüm, çok da değişmemişler, sadece saçları beyazlanmış biraz da yaş tabi o da normaldir. Ben hepinize bu sıcak karşılamadan dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah buradan Van'a geçeceğim resmi olarak göreve başlayacağım. Muradiye'yi o eski günlerine getirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Van'ın güzellikleriyle dostluklarıyla kardeşliğiyle yaylalarıyla turizmiyle gündeme gelmesi gerektiğine vurgu yapan Vali Bilmez, "Hep birlikte Van'ımıza sahip çıkacağız. Göç veren değil göç alan il olacağız inşallah. Bölgemizin turizm merkezidir Van, yılda sadece İran'dan 500 bin turist çekebilen ve bu pastadan Van'ımızın daha çok yararlanması gerektiğine inanıyorum. İnşallah odaya çok kapanan değil, toplumun içinde olan, vatandaşın içinde olan bir olmaya çalışıyoruz. Çalışacağız, yüreğimizi de kapımızı da halka açık tutacağız" dedi.

Yemekten sonra vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilmez'e Kaymakam Harun Yücel tarafından bir el dokuma kilim hediye edildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:32 Kaynak: İHA

Mehmet Emin Bilmez, Muradiye, Van, Güncel
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