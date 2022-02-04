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Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı - Son Dakika

Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı

04.02.2022 22:47
Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı

İran'ın başkenti Tahran ile Van arasında başlatılan uçak seferlerinin ilki gerçekleşti.

İran'ın başkenti Tahran ile Van arasında başlatılan uçak seferlerinin ilki gerçekleşti.

Tahran Havalimanı'ndan saat 19: 40'da kalkan özel hava yolu şirketine ait yolcu uçağı 20.40'da Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş yaptı.

Davul zurna ve halk oyunları gösterisi eşliğinde uçaktan inen 78 İranlı tur operatörü, Vali Vekili Ömer Faruk Canpolat, AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkanı Yunus Yüksel ve TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe tarafından güllerle karşılandı.

Canpolat, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tahran-Van uçak seferlerinin hem bölgeye hem de ülkeye ciddi ekonomik katkı sağlayacağını söyledi.

İran ile hem turizmi hem de ekonomik ilişkileri geliştirmek istediklerini ifade eden Canpolat, "Zaten İran'ın şehirlerimizde ciddi bir ticari potansiyeli var. Bu şekilde biraz daha ticari ilişkilerimizi geliştirip uzun vadede, öncelikle ilimiz ve bölgemiz olmak üzere bütün ülkemize ticari anlamda ciddi katkı sunacağına inanıyoruz. Tabi süreçte sayın valimizin çok ciddi katkıları oldu. Kendisine çok teşekkür ediyoruz."dedi.

Özgökçe de ilk uçakla 78 tur operatörünün kente geldiğini belirterek, "İnşallah ilimiz ve vatanımız için hayırlara vesile olur. Sektörümüz adına iyi bir gelişme. İlk kez yurt dışından bir uçağımız olacak. Van-Tahran arası uçuşlar haftanın iki günü olacak. İnşallah ilimizin ekonomisine çok büyük bir katkı sunacak." diye konuştu.

Van'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren İran Turizm Geliştirme Komisyon Başkanı Hormatollah Rafeiyi ise "Bugün ilk kez Tahran'dan direkt Van'a uçuşlumuz oldu. Bu mesele bizim için iyi oldu. Daha önce 17 saatlik yolculuğun ardından buraya gelinebiliyordu. Ama şimdi bir saatte Van'a gelebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Tahran, Uçak, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'a iniş yapan Tahran uçağındaki yolcular davul zurnayla karşılandı - Son Dakika
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