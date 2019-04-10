Son Dakika Haberleri: Van'a Kaçak Getirilen Deve ve Atlar İhaleyle Satılacak

Van'a Kaçak Getirilen Deve ve Atlar İhaleyle Satılacak

1 saat önce

Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla getirilmek istenirken yakalanan 2 deve ve 2 at, ihale usulüyle satılacak.

Van'a Kaçak Getirilen Deve ve Atlar İhaleyle Satılacak, System.String[]
Özalp ilçesinde yurda yasa dışı yollarla getirilmek istenirken yakalanan 2 deve ve 2 at, ihale usulüyle satılacak.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen sene kasımda İran'dan yurda yasa dışı yollarla getirilmek istenirken Özalp Kurudere Hudut Karakolu ekiplerince ele geçirilen 2 deve ve 2 atın sahiplerinin ortaya çıkması için yaklaşık 4 ay beklendi.

Bu sürede sahiplerinin ortaya çıkmaması nedeniyle hayvanların ihale usulüyle satışa çıkarılması için çalışma başlatıldı.

İlçe Milli Emlak Şefi Tolgahan Soylu, yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla getirilen ve yaklaşık 20 bin lira değerindeki deve ve atların gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ihale usulü ile satışlarının yapılacağını söyledi.

Hayvanların bakımını yapan Bülent Yiğit de develerin İran'da ucuz olması nedeniyle ülkeye kaçak yollardan getirilmeye çalışıldığını anlatarak, "Bazı kişiler develeri, deve güreşlerinin yapıldığı turistik bölgelere götürüp satışlarını yapmaya çalışıyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
Hudut Karakolu, Kurudere, İran, Özalp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiliz Banka Standard Chartered 1,1 Milyar Dolar Ceza Ödeyecek Son Dakika! Gözler Beştepe'de! Erdoğan-Bahçeli Görüşmesi Başladı İstanbul Havalimanı'nın Otoparkı 15 Nisan'a Kadar Ücretsiz Olacak Liseli Genç Kızın, Camdan Atladığı Anlar Güvenlik Kamerasında
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 12:31:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'a Kaçak Getirilen Deve ve Atlar İhaleyle Satılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]