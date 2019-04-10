Van'a Kaçak Getirilen Deve ve Atlar İhaleyle Satılacak

Özalp
ilçesinde yurda yasa dışı yollarla getirilmek istenirken yakalanan 2 deve ve 2 at, ihale usulüyle satılacak.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçen sene kasımda İran
'dan yurda yasa dışı yollarla getirilmek istenirken Özalp Kurudere Hudut Karakolu
ekiplerince ele geçirilen 2 deve ve 2 atın sahiplerinin ortaya çıkması için yaklaşık 4 ay beklendi.
Bu sürede sahiplerinin ortaya çıkmaması nedeniyle hayvanların ihale usulüyle satışa çıkarılması için çalışma başlatıldı.
İlçe Milli Emlak Şefi Tolgahan Soylu, yaptığı açıklamada, yasa dışı yollarla getirilen ve yaklaşık 20 bin lira değerindeki deve ve atların gerekli yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından ihale usulü ile satışlarının yapılacağını söyledi.
Hayvanların bakımını yapan Bülent Yiğit de develerin İran'da ucuz olması nedeniyle ülkeye kaçak yollardan getirilmeye çalışıldığını anlatarak, "Bazı kişiler develeri, deve güreşlerinin yapıldığı turistik bölgelere götürüp satışlarını yapmaya çalışıyor." dedi.