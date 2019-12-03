Son Dakika Haberleri: Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi
Son Dakika Güncel Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi - Son Dakika

Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi

6 saat önce

VAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü.

Van'a mevsimin ilk karı yağdı, 15 yerleşim yeriyle bağlantı kesildi, System.String[]

VAN kent merkezine mevsimin ilk karı düştü. Gece yarısı yağan kar nedeniyle yüksek noktalarda bulunan 15 yerleşim biriminin yolu ulaşıma kapandı.

Kent merkezinde, dün akşam etkili olan yağmur, gece yarısı yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimler beyaza büründü. Kar yağışı nedeniyle 6 mahalle ile 9 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapalı olan yolları açmak için Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, karla mücadele çalışması başlattı. 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçidindeki Van- Hakkari Karayolu'nda da kar temizleme çalışması yapıldı.Yetkililer, sürücüleri kış lastiklerini takmadan yola çıkmamaları yönünde uyardı.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:02 Kaynak: DHA
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