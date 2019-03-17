Van'a organize hayvancılık bölgesi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, Van'da binlerce kişinin istihdam edileceği, 12 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, et işleme ve kaba yem üretim tesislerinin bulunacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin kurulmasına onay verdi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Van
'da binlerce kişinin istihdam edileceği, 12 bin büyükbaş hayvanın yetiştirileceği, et işleme ve kaba yem üretim tesislerinin bulunacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Hayvancılık Bölgesi'nin kurulmasına onay verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 11:25
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