Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2 - Son Dakika

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Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2
6 saat önce
VAN Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2.
Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
VAN Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2
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