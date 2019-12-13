Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2 - Son Dakika

Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2

6 saat önce

VAN Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2.

VAN Adalet Bakanı Gül Bölge Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu-2

Van adalet bakanı gül bölge değerlendirme toplantısı'nda konuştu-2

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 11:14 Kaynak: DHA
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