Son Dakika Haberleri: Van Adliyesi'ne ziyaret
Son Dakika Güncel Van Adliyesi'ne ziyaret

Van Adliyesi'ne ziyaret

1 saat önce

Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen ve Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Van Adliyesi'ni ziyaret.

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Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı Ali Öztürkmen ve Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Van Adliyesi'ni ziyaret.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü (Mağdur Hakları Daire Başkanlığı) ve İngiltere Büyükelçiliği işbirliğiyle yürütülen "Suça Sürüklenen Çocuklar İçin Mağdur Hizmetlerinin Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında kente gelen Öztürkmen ve Gürkan, Van Adliyesi'ni ziyaret ederek, proje hakkında bilgiler aldı.

Öztürkmen ve Gürkan ardından Cumhuriyet Savcılarıyla toplantıda bir araya geldi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 05:00 Kaynak: AA
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