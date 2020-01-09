Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor - Son Dakika

Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor

7 saat önce

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dosyalar daha hızlı karara bağlanmaya başlandı.

Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor, System.String[]

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen çalışmalar kapsamında dosyalar daha hızlı karara bağlanmaya başlandı.


Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturma, ihbar, talimat ve kabahat dosyalarının 2019 yılında Adalet Bakanlığının 'Yargıda Hedef Süre' uygulaması da nazara alınarak en etkin şekilde karara bağlandığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımız Hazırlık Bürosunda 26 bin 343 soruşturma dosyasına karar verildi. İhbar dosyalarında 2 bin 849 tanesi karara bağlandı. Talimat Büromuzda 6 bin 159 talimat evrakı infazen sonuçlandırıldı. Kabahatler Büromuzda ise 44 kabahat dosyası karara bağlanmıştır. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığımızın iş yüzde oranlaması ise yüzde 95'dir" denildi. - VAN

Başsavcı, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 09:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin
Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası 2 kişinin öldüğü yangında AVM'nin yangın merdiveninin kapatıldığı ortaya çıktı Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
16:22 Isparta'da ilçe sağlık müdürü darbedildi - Son Dakika
16:22 Gaziantep'teki FETÖ operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika
16:17 Başkan Tuncel'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı - Son Dakika
16:17 GSO'DA İhracat Akademisi Eğitimleri Başladı - Son Dakika
16:17 Mersin'de 2 metrelik karda mahsur kalan 10 kişi kurtarıldı - Son Dakika
14:54 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Son Dakika
14:49 Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2020 16:25:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Adliyesinde dosyalar hızla karara bağlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]