Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu - Son Dakika

Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu

6 saat önce

VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu.

VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu

Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu

Osman Uçar, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
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Son Dakika

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