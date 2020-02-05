Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu - Son Dakika

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Van afad il müdürü osman uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu
6 saat önce
VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:20 Kaynak: DHA
VAN AFAD İl Müdürü Osman Uçar çığ altından kurtarıldıktan sonra hastane konuştu
Son Dakika Çığ altından kendi imkanlarıyla kurtulan AFAD Müdürü Osman Uçar, yaşadığı dehşeti anlattı Van'da yaşanan 2. çığ faciasının 10 dakika önce çekilen videosu ortaya çıktı Van Hastanesi'ne getirilen yaralıların isimleri megafonla birer birer açıklandı Son Dakika: Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında ilk acı haber geldi