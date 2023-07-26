Van AFAD Müdürünün kızı pencereden düşerek hayatını kaybetti

Van İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Ulutaş'ın 2,5 yaşındaki kızı pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki AFAD İl Müdürlüğü yerleşkesindeki lojmanlarda meydana geldi. Pencerenin kenarından dışarıya bakan Müdür Mehmet Ulutaş'ın kızı Almira Ulutaş, sinekliğin açılmasıyla 4. kattan düştü. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ulutaş, ambulansla Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybeden minik kızın cenazesi, defnedilmek üzere uçakla Ankara'ya gönderildi. - VAN