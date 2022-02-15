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Van AGD'den Hindistan'daki zulme tepki - Son Dakika

Van AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

15.02.2022 17:12
Van AGD'den Hindistan'daki zulme tepki

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik yapılan zulmü kınadı.

Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Van Şubesi, Hindistan'daki Müslümanlara yönelik yapılan zulmü kınadı.

AGD Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, yaptığı yazılı açıklamada, barışın, kardeşliğin, adaletin yegane kaynağının İslam olduğunu belirtti.

Müslümanların kendi değerleri etrafında toplandığı ve adaleti şiar edindiği sürece yaşadıkları her yere huzuru ve güveni getirdiklerini kaydeden Gündüz, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığını en çok teşvik edenler arasında Hindistan'ın olduğunu ve Müslümanları terör destekçisi gibi gösterme hadsizlikleri ayan beyan ortada iken hiçbir şey yokmuş gibi durmak insanlıktan çıkmak demektir. Hint zulmü sadece kendi topraklarını değil tüm Asya bölgesini kuşatır vaziyete gelmiştir. Arakan 'da, Keşmir'de yaşanan soykırımların baş faili Hint yönetimi ve Hint rahipleridir. Faşist grupları destekleyen, Müslüman kanı dökmeleri için tüm ihtiyaçlarını gideren onlardır. Müslümanların yaşadığı sıkıntılar ortada iken İslam ülkelerinin tepkisizliğini, Müslümanların sessizliğini anlamak mümkün değildir. Hint rahipleri aleni bir şekilde zulümleri teşvik ederken, İslam alimlerinin adaletin tesisini daha fazla gündemlerine almalıdırlar."

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Anadolu Gençlik Derneği, India, İslam, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van AGD'den Hindistan'daki zulme tepki - Son Dakika


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