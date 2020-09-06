KİLİSEDEKİ AYİN 1,5 SAAT SÜRDÜ

Van Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan, Akdamar Kilisesi'nde yapılan 8'inci ayin, yaklaşık 1,5 saat sürdü. 95 yıl aradan sonra ilk kez 2010 yılında yapılan ayine, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl kısıtlı sayıda kişi katılırken, ziyaretçiler kabul edilmedi. Ayini, 85'inci Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan yönetti. 2005 yılında başlayan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi Akdamar Kilisesi, 2007 yılında uluslararası törenle 'Anıt Müze' olarak açıldı. Ardından da yılda bir gün ayin izni verilen kilisede, bu yıl 8'incisi yapılan ayine gelenler, maske takıp sosyal mesafe kuralına uyudu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ayinin yapıldığı kilise çevresinde polis geniş güvenlik önlemleri aldı.