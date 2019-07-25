Son Dakika Haberleri: VAN ALFA'LI ARAMADA OTOMOBİLDE 151 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ
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VAN ALFA'LI ARAMADA OTOMOBİLDE 151 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

46 dakika önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi.

VAN ALFA'LI ARAMADA OTOMOBİLDE 151 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ, System.String[]
VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçeye bağlı Terzioğlu Caddesi'nde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Eğitimli narkotik köpeği 'Alfa' ile yapılan aramalarda, otomobilin bagajındaki karton kutular içerisine gizlenmiş 151 kilo 770 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, İpekyolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 11:12 Kaynak: DHA
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