Son Dakika Haberleri: Van Alış Veriş Festivali

Van Alış Veriş Festivali

1 saat önce

Van'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alışveriş Festivali (Van Shopping Fest) etkinlikleri sürüyor.

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Van'da bu yıl 5'incisi düzenlenen Alışveriş Festivali (Van Shopping Fest) etkinlikleri sürüyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, festivalin renkli etkinliklerle devam ettiği belirtildi.

"Büyükşehir Belediyesi ile Bahara Merhaba Konserleri" düzenlendiği aktarılan açıklamada, festival alanında Sinan Suruç ve Özgür Alter'in verdiği konserde kentteki gençlerin ve İranlı turistlerin güzel zaman geçirdiği aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 08:00 Kaynak: AA

Van, Güncel
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