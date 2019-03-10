Van Alışveriş Festivaline Hazırlanıyor

Van
'da 15-29 Mart'ta yapılacak Shopping Fest'in sıkıntısız ve renkli geçmesi için alınacak tedbirler, Vali Mehmet Emin Bilmez
başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.
Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van Valiliği
himayesinde, Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu
Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DAKA ve Van TSO'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek Shopping Fest'in Van'ın ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.
Vali Bilmez, festivalin sorunsuz ve renkli geçmesi için tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığına dikkati çekti.
Festivalin 15 Mart'ta yürüyüş kortejiyle başlayacağını belirten Vali Bilmez, özellikle yoğun bir şekilde Van'a gelmesi beklenen İranlı turistlerin, sorunsuz şekilde Kapıköy
Sınır Kapısından şehir merkezine taşınması konusunda çok sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.
Vali Bilmez, festivalin, Van ekonomisine büyük katma değer sunacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Önümüzde Nevruz var. Geçmiş yıllarda yaklaşık 500 bin İranlı turist Van'ı ziyaret etti. Bu çok önemlidir. Yakaladığımız bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm kurumlar koordineli şekilde çalışma yürüterek, festival boyunca en küçük bir ihmale fırsat vermeyeceğiz. İranlı turistleri kapıdan, güleryüz ve çeşitli etkinliklerle karşılayacağız. Çeşitli ikramlarımız olacak. Taşıma yapan servis şoförleri gerekli nezaketi gösterecekler. Gümrük kapısındaki işlemlerin hızlı olması için her türlü tedbir alınacak. Kapıda yığılma olmaması için de taşıma yapan araçlar sürekli ring halinde olacak. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde herkesin bir arada eğlenmesini sağlayacağız. Bu da birlik ve beraberliğimizin göstergesi olacak. İnşallah huzurlu ve sorunsuz bir şekilde festivalimizi tamamlayacağız."
Toplantıya, Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter
Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma
Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat
Ekici, Saray
Kaymakamı Mehmet Halis Aydın
, Kültür ve Turizm İl Müdür Muzaffer Aktuğ
, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, İpekyolu Belediyesi ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı'ndan temsilciler katıldı.