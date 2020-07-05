Van Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Farsça bölüm açılıyor - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Türkiye'de ilk defa Van Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Farsça dil bölümünün açılacağını duyurdu.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, "21'inci yüzyıl becerilerinin kazandırılmasında Anadolu imam hatip lisesiyle bir ilke adım atılıyor. Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 2020-2021 eğitim öğretim yılında LGS sonuçlarına göre merkezi yerleştirme ile Farsça Hazırlık + 4 yıl için 30 öğrenci alacak" denildi.

'Neden Farsça?' sorusuna da yanıt verilen açıklamada, öğrencilerin başta Mevlana'nın 'Mesnevi' isimli eseri ve Osmanlı arşivleri olmak üzere dil ve kültür alanları ile uluslararası alanlarda önemli yetkinliklere sahip olacaklarına işaret edilerek, şöyle denildi: