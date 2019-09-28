Son Dakika Haberleri: Van annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6'sını okutuyor
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Van annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6'sını okutuyor

1 saat önce

Annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6'sını okutuyorVan'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit (48), 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6'sını okutuyor

Van'ın Erciş ilçesinde fırıncılık yapan Yılmaz Şit (48), 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Erçiş'te 20 yıldır fırıncılık yapan Yılmaz Şit, böbrek rahatsızlığı nedeniyle 3 kez diyalize girdikten sonra 13 yıl önce annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu. 7 çocuğundan 6'sını okutan Şit, aynı zamanda kendi yazdığı 'İnsan Öyle Yaşar' kitabını da tamamladı. Çocuklarının okuması için yoğun çaba sarfettiğini belirten Şit, Çocuklarımın okuyup ülkemize faydalı bireyler olması için elimden geldiğince zaman ayırıyor ve onlarla ilgileniyorum. Kendi yazdığım 'İnsan Öyle Yaşar' adlı kitabım var dedi. Şit, Böbrek rahatsızlığı geçirdiğim dönemlerde 3 defa diyalize girdim. 13 yıl önce annemden böbrek nakli yaptırdım. Annemin böbreği ile yaşama tutundum. Tek böbrek ile fırıncılık mesleğimi devam ettirip çocuklarımı okutup, aileme bakıyorum. Bu hayatta bedava yaşayamazsınız, çalışıp çabalamanız lazım. Sadece çalışmakla kalmıyorum. Fırının üst katında bir yazıhanem var çoğu zaman öğrencileri alıp orada onlarla kitap okuyup sohbet ediyoruz diye konuştu.

Van annesinden nakledilen tek böbrekle çalışıp 7 çocuktan 6'sını okutuyor

Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 01:57 Kaynak: DHA
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