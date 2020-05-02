VAN ARAMA KÖPEĞİ ŞİLA, 14.8 KİLOLUK UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU - Son Dakika

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VAN ARAMA KÖPEĞİ ŞİLA, 14.8 KİLOLUK UYUŞTURUCU MADDEYİ BULDU
6 saat önce
(Tür: Yurt)
Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 09:47 Kaynak: DHA
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