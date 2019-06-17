VAN ARAZİYE ATILAN POŞETLERDEN 90 KİLO EROİN ÇIKTI
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VAN'ın Tuşba ilçesinde, karayolu yakınındaki araziye atılan poşetlerde 90 kilo 720 gram eroin bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:58 Kaynak: DHA
VAN'ın Tuşba
ilçesinde, karayolu yakınındaki araziye atılan poşetlerde 90 kilo 720 gram eroin bulundu. Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, Tuşba ilçesi Gedelova ile Kozluca
mahalleleri arasındaki arizede uyuşturu olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, uyuşturucu arama köpeği 'Zeyna
' ile karayolu kenarındaki arazide arama yaptı. Yapılan detaylı aramada, araziye atılmış 4 poşet içerisinde 90 kilo 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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