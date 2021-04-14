Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği - Son Dakika

Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği

14.04.2021 12:14
Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği, System.String[]

Van'da yıllardır hizmet veren Van AŞ Yemek Fabrikası, 'Askıda Yemek' seferberliği başlatarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Van'da yıllardır hizmet veren Van AŞ Yemek Fabrikası, 'Askıda Yemek' seferberliği başlatarak Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.

Van AŞ Yemek Fabrikası, sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde 'Askıda Yemek' seferberliği başlattı. Askıda yemek seferberliği ile Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedeflediklerini belirten Van AŞ Yemek Fabrikası Müdürü Serhat Özügüzel, "Pandemi, toplumda bir dayanışma oluşturmanın ihtiyaç ve önemini hepimize daha net gösterdi. Bizlerde Ramazan ayının paylaşma ayı olduğu bilinciyle 'Askıda yemek' seferberliği başlattık. Ramazan ayı boyunca sürecek olan bu seferberlikte amacımız hayırsever vatandaşlar ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü vazifesi görmektir" dedi.

Her sene Ramazan ayında düzenlenen iftar programlarının bu sene korona virüs nedeniyle iptal edildiğine dikkat çeken Özügüzel, "Zor günler geçirdiğimiz bu süreçte maalesef Ramazan coşkusunu yeteri kadar yaşayamıyoruz. Ramazanlarımızın vazgeçilmezi olan iftar yemeklerine de ara vermek zorunda kaldık. Fakat Van AŞ Yemek Fabrikası olarak başlattığımız 'Askıda yemek' seferberliği sayesinde, ihtiyacı olan ailelere iftar yemeklerini götürebileceğiz. Ana yemek, yardımcı yemek, çorba ve tamamlayıcı yemekten oluşan zengin menümüzle ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olacağız. Yardımda bulunmak isteyen hayırseverlerimiz ve ihtiyacı olan ailelerimiz bize 0532 134 9019-0535 357 2795 numaralı telefonlardan ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.

Askıda yemek seferberliği çerçevesinde hazırlanan yemeklerin iftara yarım saat kala ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine teslim edileceğini de sözlerine ekleyen Özügüzel, "Umarız bu seferberlik ile ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşırız. Ben şimdiden seferberliğimize destek olacak olan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - VAN

Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği
Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği

Pandemi, Ramazan, Van, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2 yaşına giren oğullarının doğum gününü kutladı Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Fenerbahçe ve Galatasaray, Lazio'dan ayrılması beklenen Muriqi için bir kez daha savaşa tutuştu Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası Ahmet Hakan'ın imzasını taklit ederek evini kiraya veren eski şoförüne 2 yıl 8 ay hapis cezası İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi İnternetteki fotoğrafını görünce hayatını değiştiren kadın 7 ayda 55 kilo verdi Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı Cansız bedeni yanan aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Son Dakika Haberleri
12:55 "Başka çarem yok" diyen lise öğrencisi üst geçide çıkıp intihara kalkıştı
12:34 Mahalledeki bakkal ve eczaneleri tek tek dolaşan gizemli hayırsever, veresiye defterindeki borçları ödedi
12:27 Ankara'da yaşayan kardeşi koronavirüse yakalanan adam İstanbul'da karantinaya alındı
12:24 Akşener'e, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili sözleri soruldu: Seçime daha çok zaman var
12:05 Ev yapmak için kazdıkları topraktan insan kemikleri çıktı
11:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu
11:47 Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı
11:30 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
11:25 Diyanet Vakfı rap müzikli kampanya klibi yaptı! Sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü
11:20 AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız         
12:57
Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı Volkan Demirel yalanladı, eşi ise 'Hayırlı olsun' paylaşımı yaptı         
12:42
100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti 100 binde 1 kişide görülen hastalığın pençesindeydi! İyileşince 2 yılın ardından doya doya su içti         
12:15
Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti Kürtaj olduğu hastanede çocuklarını bırakıp narkoz nedeniyle unuttuğunu iddia etti         
11:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medyadan duyurdu: BOZDOĞAN ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu         
11:54
Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı Instagram hesabı açan Müge Anlı'nın ilk paylaşımı sosyal medyayı salladı         
11:48
AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz AK Partili Şamil Tayyar patates dağıtımını şova çeviren kaymakama ateş püskürdü: Hadsiz         
11:20
Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor Rachid Ghezzal'in Beşiktaş'taki hikayesi sona eriyor         
11:13
Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu Çobanlık 'parası çok hanımı yok' mesleği oldu         
10:37
Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava Duvarındaki tasarımlar yüzünden başı derde giren Nusret Gökçe'ye 40 milyon TL'lik dava         
10:27
Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi Tavukta Ramazan fırsatçılığı: 5 TL zam geldi         
09:32
Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor Bolu'da işler karıştı! Belediye başkanının dağıttığı imsakiye, 20 dakika fazla oruç tutturuyor         
09:29
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan yerler ve kişiler belli oldu! İşte 43 maddede muafiyet listesi         
01:45
Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı Şehirler arası seyahat kısıtlaması nasıl uygulanacak? Bakanlık ayrıntıları paylaştı         
01:30
İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti İçişleri Bakanlığı'ndan kısmi kapanma genelgesi! Merak edilen tüm detaylar netleşti         
00:59
Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var Cübbeli Ahmet'ten düğün eleştirilerine yanıt: Herkesin kandırılma payı var         
23:02
Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi Habertürk'te dekolte sansürü! Kameralar stüdyoya dönünce hemen düğmesini ilikledi         
17:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2021 13:14:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Van Aş'tan 'Askıda yemek' seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei