Van askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4
1 saat önce
VAN Askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4 (Hastane detayı ve Vali açıklaması)
Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13 Kaynak: DHA
VAN Askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4 (Hastane detayı ve Vali açıklaması)
Karabük'te art arda 8 deprem meydana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın skandal mektubuna tepki gösterdi: Mektubu yanımızda götürüp göstereceğiz Van'da askerleri taşıyan midibüs devrildi: 2'si ağır 26 yaralı Cumhurbaşkanı Erdoğan, tarihi Soçi mutabakatında yaşananları anlattı