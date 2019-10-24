Son Dakika Haberleri: Van askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4
Son Dakika Güncel Van askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4

Van askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4

1 saat önce

VAN Askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4 (Hastane detayı ve Vali açıklaması)

VAN Askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4 (Hastane detayı ve Vali açıklaması)

Van askerleri taşıyan midibüs devrildi çok sayıda yaralı var-4

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:13 Kaynak: DHA
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