Van Atatürk Anadolu Lisesinden Örnek Davranış

Van'ın köklü liselerinden Van Atatürk Anadolu Lisesi 'Şans' isimli köpeği barınaktan sahiplenerek herkese örnek teşkil edecek bir ilke imza attı.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk'un, 1 yaşındaki dişi köpeği belediye barınağından alıp, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Barınaktan Bakanlığın bahçesine bir can getirdik. Zayıf ve uzun bacaklarına bakıp adını 'Pergel' koyduk. Bakanlığa her hafta öğrenciler ziyarete geliyor. Kedimizi çok seviyorlardı artık Pergel'i de severler. Bakarsınız her okul kendi bahçesinde kendi Pergel'ini besleyip sever" ifadelerini kullandı. Köpeğe 'Pergel' adını veren Bakan Selçuk, okulların bahçelerinde köpek bakılması tavsiyesinde bulunmuştu. Bu çağrıya ilk kulak veren okul Van Atatürk Anadolu Lisesi oldu. Önceki gün Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren tam donanımlı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne giden okul müdürü Nevzat Taşdemir, buradan okul adına bir köpek sahiplendi. Köpeğe 'Şans' ismini bırakan okul yönetimi, okul bahçesinde bir kulübe yaparak 'Şans' isimli köpeğin bundan sonraki yaşamını burada sürdürmesini sağladı.



Müdür Taşdemir İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Okulumuz birçok sosyal sorumluluk projesinde yer almakta. Barınaktaki sokak köpeklerinin de özel ilgiye muhtaç oldukları bir gerçek. Bizler de Milli Eğitim Bakanımız Prof. Dr. Ziya Selçuk'un Twitter hesabından yaptığı paylaşım sonrası bu çağrıya kulak verdik ve bir köpek sahiplenerek ismini de 'Şans' bıraktık. Okulumuz ve öğrencilerimiz için büyük bir şans olacağına inanıyoruz. Şimdiden okulumuzun maskotu oldu" dedi. - VAN

