Son Dakika Haberleri: Van Atatürk Stadında korkutan yangın
Son Dakika Güncel Haber

Van Atatürk Stadında korkutan yangın

12 dakika önce

Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Van Atatürk Stadında korkutan yangın, System.String[]

Van Atatürk Şehir Stadyumu kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Geçtiğimiz aylarda tadilatı yapılarak yeni sezona yetiştirilen Van Atatürk Şehir Stadyumunun giriş tarafında bulunan kazan dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Stat görevlilerinin çıkan dumanı fark etmeleri üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi Tuşba Grup Amirliğine bağlı İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından tamamen söndürülen yangından dolayı kazan dairesi kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi ile ilgili itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

(İHA)

Mustafa Kemal Atatürk, İtfaiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) TEM Otoyolu'nda lüks cip bariyerlere ok gibi saplandı
LPG takılı bir cip bariyerlere saplandı, itfaiye başında bekledi Mahalle sakinleri, cami minaresine çıkarak telefonla konuşabiliyor Türk ulusunu anlatan Gawah Rehna filmi, 2020 yılında gösterime giriyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 18:27:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Atatürk Stadında korkutan yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]