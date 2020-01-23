Van atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı - Son Dakika

Atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı

VAN'da yaşayan Sami Demir (58), çevreden topladığı atık hurda malzemelerden toprak analiz cihazı yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Hem ekonomiye destek oluyorum, hem de bunu yaparken çevreyi temizliyorum" dedi.

Erciş ilçesinde, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlayan 3 çocuk babası Sami Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri toprak analiz cihazına çevirdi. Demir, bir arkadaşının İnternet'ten araştırma sonucu pahalı bulduğu toprak analiz cihazını çevreden topladığı atık hurda malzemeleri kullanarak yaptı. Çevre bilincine dikkat çekmek için 21 yıldır atıkları dönüştürdüğünü anlatan Sami Demir, "Bugüne kadar çevreden topladıklarımla çeşitli tablolar yaparken bugün toprak analiz cihazı yaptım. Satış fiyatı 1500 ile 3000 lira arası değişen toprak analiz cihazını 250 liraya mal ettim. Bu çalışmalarımla ekonomiye destek olup, hem de bunu yaparken çevreyi temizledim, çevremdeki insanlara çevre bilinci aşıladım. Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz. Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum" diye konuştu.

Demir, elektrik panosu, çamaşır makinesi beyni, elektrik sayacı, kablo, metal saç ve yay kullanarak yaptığı toprak analiz cihazı ile tarıma uygun en ideal toprak çeşidini, kalitesini, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini belirleyebildiğini ifade etti.