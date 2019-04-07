Son Dakika Haberleri: Van Ayakkabı Tabanı, İç Çamaşırı ve Pantolon Kemerinden Uyuşturucu Çıktı

Van Ayakkabı Tabanı, İç Çamaşırı ve Pantolon Kemerinden Uyuşturucu Çıktı

20 dakika önce

Van Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin yapılan üst aramasında, pantolon kemerinin iç astarına ve ayakkabı tabanında 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda İran uyruklu bir kişinin yapılan üst aramasında, pantolon kemerinin iç astarına ve ayakkabı tabanında 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

Ferit Melen Havalimanı Şube Müdürlüğü görevlileri, Van'dan Ankara'ya gitmek isteyen İranlı S.H.N.'nın giriş kontrol noktasından bulunan X- Ray cihazından geçerken, hareketlerinden şüphelendi. S.H.N.'nin yapılan üst aramasında iç çamaşırına, pantolon kemerinin iç astarına ve ayakkabı tabanına zulalanmış toplam 575 gram afyon sakızı ele geçirildi.

'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak Uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alınan S.H.N. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 11:57 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cezaevi Firarisi, 8 Yıl Sonra Evindeki Gizli Bölmede Yakalandı Erdoğan, Sinyali Vermişti! Belediyelere Başkanlık Sistemi Ayarı Geliyor Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı Anne İnek, Ölen Yavrusunun Peşinden Kilometrelerce Yürüdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 12:17:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van Ayakkabı Tabanı, İç Çamaşırı ve Pantolon Kemerinden Uyuşturucu Çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]