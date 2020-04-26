VAN Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı - Son Dakika

Bahçesaray'ın yükseklerinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Kar kalınlığı yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde dün akşam saatlerinde yağmur etkili olurken, Bahçesaray ilçesine ise kar yağdı. İlkbaharı bekleyen Bahçesaraylılar, nisan ayında kar sürpriziyle karşılaştı. Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar kalınlığının yüksek kesimlerdeki mahallelerde 20 santimetreye ulaştığı belirtildi.

Çatbayır Mahalle Muhtarı Eyüp Kayan, ilkbaharı beklerken kar sürprizi ile karşılaştıklarını belirterek, "Mahallemizde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşmış durumda. Hayvanlarımızı otlatmak için ahırdan dışarı çıkartamıyoruz. Kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki bazı mahalle yollarında şu an ulaşım sağlanamıyor" dedi.

Belediye ekipleri, kapanan mahalle yollarını açmak için çalışma başlattı.