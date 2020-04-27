Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi - Son Dakika

Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi

- (Özel haber) Van-Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi 6 ayrı bölgeye küçük çığların düşmesiyle yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekipler 3 saatlik çalışma sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

- (Özel haber) Van- Bahçesaray kara yoluna düşen çığ temizlendi 6 ayrı bölgeye küçük çığların düşmesiyle yolda çok sayıda araç mahsur kalırken, ekipler 3 saatlik çalışma sonucu yolu tekrar ulaşıma açtı VAN - Van-Bahçesaray karayoluna düşen çığ, ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu temizlendi. Van'da çetin geçen kış mevsimi ve çığ düşmesi sonucu tek şeritten ulaşımın sağlandığı Bahçesaray yoluna sabah saatlerinde yeniden çığ düştü. 6 ayrı bölgeye küçük çığların düşmesiyle yolda çok sayıda araç mahsur kaldı. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı çığda, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görenteş Şantiye şefliği ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu karlar temizlenerek yol tekrar tek şeritten ulaşıma açıldı. Yolun tek şeritten açılmasıyla mahsur kalan araçlar yavaş yavaş yollarında devam etmeye başladı. (EKİP-ŞAK-Y)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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