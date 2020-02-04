Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi. - Son Dakika

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Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi.
6 saat önce
Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
Van- Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi. - VAN
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