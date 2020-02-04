Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi. - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi. - Son Dakika

Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi.

6 saat önce

Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi.

Van-Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi., System.String[]

Van- Bahçesaray kara yolunda üzerine çığ düşen minibüsten çıkarılan 5 kişi hastaneye sevk edildi. - VAN

Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:30 Kaynak: İHA
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