Van-Bahçesaray Karayolu Ulaşıma Kapandı
1 saat önce
Van'da etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı.
Van
'da etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray
karayolu ulaşıma kapandı.
Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar
yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çığ tehlikesine karşı kontrollü şekilde çalışma yaparken, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere
Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:15 Kaynak: İHA
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