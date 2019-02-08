Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Karayolu Ulaşıma Kapandı

Van-Bahçesaray Karayolu Ulaşıma Kapandı

1 saat önce

Van'da etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray Karayolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van'da etkili olan kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı.

Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kar yağışı, tipi ve çığ düşmesi sonucu Bahçesaray karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri çığ tehlikesine karşı kontrollü şekilde çalışma yaparken, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ise ulaşım güçlükle sağlanıyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:15 Kaynak: İHA

Kar, Bahçesaray, Van, Güncel
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