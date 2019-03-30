Van-Bahçesaray Karayoluna Çığ Düştü
1 saat önce
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştüVAN - Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Van- Bahçesaray
karayoluna çığ düştü
VAN - Van-Bahçesaray karayoluna çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapandı.
Van- Bahçesaray karayolunun 80'inci kilometresinde 3 bölgeye çığ düştü. Karayolunun çığdan temizlenmesi için Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 kepçe, 3 greyder ile 10 kişilik ekip sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:22 Kaynak: İHA
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