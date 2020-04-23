Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Son Dakika

Van- Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmaları 32'nci günde de devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında yolun 34'üncü kilometresine çığ düştü. Tepelerden kopan kar kütlesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

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