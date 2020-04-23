Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Son Dakika

VAN'da karla mücadele çalışmalarının sürdüğü Bahçerasay karayoluna dün akşam çığ düştü. Kar kütlesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı.
Van- Bahçesaray karayolunda şubat ayındaki çığ faciasında 42 kişi yaşamını yitirmişti.Van- Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışmaları 32'nci günde de devam ederken, dün saat 23.00 sıralarında yolun 34'üncü kilometresine çığ düştü. Tepelerden kopan kar kütlesi nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.42 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Van-Bahçesaray karayolunda 4- 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen çığ faciasında 42 kişi yaşamını yitirmişti.