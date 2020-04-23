Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü - Son Dakika

Van- Bahçesaray karayoluna çığ düştü

VAN-Bahçerasay Karayolu'nda karla mücadele çalışması 32'inci günde devam ederken, karayolunun 34'üncü kilometresine dün akşam saatlerinde çığ düştü. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığın kapattığı yolu açmak için çalışma başlattı.

Van'da 4-5 Şubat'da düşen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği Van-Bahçesaray Karayolu'nda karla mücadele çalışmaları 32'inci günde devam ederken, karayolunun 34'üncü kilometresine dün akşam saat 23.00'da çığ düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı belirtilirken. çığın temizlenmesi için de çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi. Van-Bahçesaray Karayolu'nda sürdürülen karla mücadele çalışmasında şu ana kadar yolun 35 kilometelik bölümü ulaşıma açıldığı belirtildi.