Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu - Son Dakika
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Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

07.03.2022 03:37

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu Van-Bahçesaray karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düştü.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

VAN - Van-Bahçesaray karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düştü. Çığın geldiği bölgede ekiplerin 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizleme çalışmaları sürüyor.

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle 40 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Dün gece düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Çığın geldiği bölgede 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor.

Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu
Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu

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Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü Van-Bahçesaray kara yoluna çığ düştü

kar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van-Bahçesaray karayoluna çığ düştü, kar kalınlığı 10 metreyi buldu - Son Dakika
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