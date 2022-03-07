Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor - Son Dakika
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Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor

07.03.2022 19:16

Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyorBahçesaray karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düşmesi sonucu kapan yolun açılması için hummalı çalışma devam ediyor.

Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor

VAN Van-Bahçesaray karayoluna olumsuz hava şartları nedeniyle yeniden çığ düşmesi sonucu kapan yolun açılması için hummalı çalışma devam ediyor.

Olumsuz hava şartları ve çığ riski nedeniyle yaklaşık 42 gün kapalı olan kalan Van-Bahçesaray karayolu, geçen hafta yapılan çalışmalarla yeniden ulaşıma açılmıştı. Önceki gün gece 6 noktaya düşen çığ nedeniyle yeniden kapanan Van-Bahçesaray karayolunda Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 2 yıl önce meydana gelen 2 ayrı çığ olayından dolayı 42 kişinin hayatını kaybettiği 80'in üzerinde vatandaşın yaralandığı bölgeye 2 gün önce yine çığ düştü. Çığın geldiği bölgede 3 ila 10 metreyi bulan kar kalınlığını temizlemeye çalışan ekipler, çığ riski nedeniyle güçlükle ilerliyor. Temizlenen çığlardan dolayı oluşan kar tünelleri ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oluyor.

Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor
Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor
Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor

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kar, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van-Bahçesaray karayoluna hummalı çalışma... Karayolları ekipleri çığ düştüğü alanlara 10 metreyi bulan kar kütlelerini temizliyor - Son Dakika


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