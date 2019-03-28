Van-Bahçesaray Karayolunda Karla Mücadele
48 dakika önce
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadeleVAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve...
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele
VAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı
Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve tipi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu aynı gün tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede 3 günden buya yol genişletme çalışması yürüttü. 1 kar savurma aracı, 4 greyder ve 2 kepçe ile çalışma yürütene kipler, bugün öğlen saatlerinde yaklaşık 30 kilometrelik yolu genişletilerek çalışmalarını tamamlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:03 Kaynak: İHA
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