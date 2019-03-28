Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Karayolunda Karla Mücadele

Van-Bahçesaray Karayolunda Karla Mücadele

48 dakika önce

Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadeleVAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve...

Van-Bahçesaray Karayolunda Karla Mücadele, System.String[]
Van-Bahçesaray karayolunda karla mücadele

VAN - Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Van-Bahçesaray karayolundaki yol genişletme çalışmalarını tamamladı
Geçtiğimiz hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilerken, 3 gün önce fırtına ve tipi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolu aynı gün tek şeritten ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkisini kaybetmesi sonucu bölgede 3 günden buya yol genişletme çalışması yürüttü. 1 kar savurma aracı, 4 greyder ve 2 kepçe ile çalışma yürütene kipler, bugün öğlen saatlerinde yaklaşık 30 kilometrelik yolu genişletilerek çalışmalarını tamamlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fatih Portakal, 31 Mart Seçimlerinde Oy Vermeyeceği Partiyi Duyurdu Usta Oyuncu Perran Kutman'ın Annesi Hayatını Kaybetti "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 00:51:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Karayolunda Karla Mücadele
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]