Van Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması - Son Dakika

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Van Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması
6 saat önce
Van Bahçesaray karayolunda karla mücadele çalışması.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 11:54 Kaynak: DHA
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