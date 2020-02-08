Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika

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Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
6 saat önce
Van Bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 10:25 Kaynak: DHA
Van Bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı
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