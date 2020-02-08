Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı - Son Dakika

Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

6 saat önce

Van Bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı (TAMAMI)

Van Bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı (TAMAMI)

Van bahçesaray yolu olumsuz hava koşulları nedeniyle güvenlik gerekçesiyle kapatıldı

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:49 Kaynak: DHA
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