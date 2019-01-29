Van-Bahçesaray Yolu Tek Şeritten Ulaşıma Açıldı
1 saat önce
Van'da kar yağışı, fırtına ve çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan Bahçesaray karayolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.
Van
'da kar yağışı, fırtına ve çığ düşmesi sonucu trafiğe kapanan Bahçesaray
karayolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Dün bölgede etkili olan kar yağışı, fırtına ve çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Bugün zaman zaman havanın da açmasıyla çığ bölgeleri kardan temizlenerek, yol tek şeritten trafiğe açıldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 01:40 Kaynak: İHA
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