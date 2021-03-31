Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika

Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi

31.03.2021 11:02

Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi -Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı Mart'ın son gününde metrelerce karla mücadele yapılıyor Van'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi

-Van- Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı

Mart'ın son gününde metrelerce karla mücadele yapılıyor

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı sonrası ulaşıma kapanan Van-Bahçesaray yolu ulaşıma açıldı.

Van'da geçen hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve Karayolları karla mücadele ekipleri, kapanan yolların açılması için günlerce çalışma yürüttü. Yılın büyük bölümünde karla mücadele çalışmalarının yürütüldüğü Van-Bahçesaray yolunda da etkili olan kar yağışının ardından açılan yol, tipi nedeniyle tekrar kapanıyor. Yaklaşık 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı yer yer 5-6 metreyi bulurken karayollarına bağlı karla mücadele ekipleri yolun açık olması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Yolun bazı yerlerinde ise kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aştığı görüldü. Dün akşam saatlerinde tek şeritten ulaşıma açılan yol, sabah 07.00 ile öğlen 14.00 arası sivil araçların geçişine izin veriliyor. Dün tek şeritten ulaşama açılan yolda bugün 8 iş makinesi ile yol genişletme çalışmalarına başlanıldı.

Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi
Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi
Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi
Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi

Büyükşehir Belediyesi, Bahçesaray, kar, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kar kalınlığı 6 metreye ulaştı, yol açma çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika


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