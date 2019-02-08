Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı

Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı

47 dakika önce

Van-Bahçesaray kara yolu, çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van- Bahçesaray kara yolu, çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Van-Bahçesaray kara yolunun çığ ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

Karla mücadele ekiplerinin, çığ tehlikesine karşı kontrollü şekilde çalışma yaptığı, yüksek kesimlerde olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kaydedildi.

Van- Hakkari kara yolunun 2 bin 730 rakımlı Güzeldere ile 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçitlerinde, ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Bu arada olumsuz hava koşulları nedeniyle yolu kapanan yerleşim yerlerine ulaşımın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:26 Kaynak: AA

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