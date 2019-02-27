Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı

Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı

52 dakika önce

Van-Bahçesaray karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
Van-Bahçesaray karayolu, çığ düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı dün akşam çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

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