Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van- Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van-Bahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler. - VAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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