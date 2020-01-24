Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Van-Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.

Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Van- Bahçesaray yolu kar yağışı ve yoğun fırtınadan dolayı ulaşıma kapandı.


Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van-Bahçesaray yolunun kapanmasına neden oldu. Van ve çevre illerde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, yoğun fırtınadan dolayı çalışmalarına ara verirken, sürücülerin yola çıkmamalarını istediler.


Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan 2225 Rakımlı Kurubaş Geçidi ile aynı güzergahta bulunan 2980 Rakımlı Güzeldere Geçidi'nde ise kar yağışı ve tipi trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliği ekipleri ise her iki geçitte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - VAN

Doğu Anadolu Bölgesi, Bahçesaray, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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