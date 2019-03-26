Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Yolu Yoğun Kar Yağışı ve Tipiden Dolayı Kapandı

Van-Bahçesaray Yolu Yoğun Kar Yağışı ve Tipiden Dolayı Kapandı

24 dakika önce

Van-Bahçesaray yolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapandı -Van-Bahçesaray yolu tek şeritten ulaşıma açıldıVAN - Van'da etkili olan kar yağışı ve tipinden dolayı kapanan Bahçesaray yolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.

Van-Bahçesaray Yolu Yoğun Kar Yağışı ve Tipiden Dolayı Kapandı, System.String[]
Van- Bahçesaray yolu yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı kapandı
-Van-Bahçesaray yolu tek şeritten ulaşıma açıldı

VAN - Van'da etkili olan kar yağışı ve tipinden dolayı kapanan Bahçesaray yolu, bugün öğle saatlerinde tek şeritten ulaşıma açıldı.
Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, sabahın erken saatlerinde bölgeye giderek yolu tek şeritten ulaşıma açtı. Van ve Bahçesaray'dan bazı sürücüler hazırlıksız yola çıkarak zaman zaman yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, maddi hasarlı kazalar da meydana geldi.
Ekipler, araçlar tarafından kapatılan yolu açmak için çalışmalarına devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:48 Kaynak: İHA

Van, Bahçesaray, Kar, 3. Sayfa
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