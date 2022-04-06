VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ - Son Dakika
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VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ

06.04.2022 10:21

VAN'da, çığ riski nedeniyle 40 gün boyunca kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda, 10 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı.

VAN'da, çığ riski nedeniyle 40 gün boyunca kapatılan Van-Bahçesaray kara yolunda, 10 gün önce karla mücadele çalışması başlatıldı. Karayolları ekipleri, yer yer çığ düşen yolda yaklaşık 5 metre yüksekliğinde kar tünelleri açarak ilerliyor.

Van'da 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray kara yolu, bu yıl kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı. 40 gün boyunca ulaşıma kapalı kalan yolda, bu süreçte birçok noktaya çığ düştü. Karayolları 11'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri, havanın ısınmasıyla 10 gün önce çalışma başlattı. Yaklaşık 5 metre yükseklikte açılan kar tünellerinden güçlükle ilerleyen ekipler, şu ana kadar yolun kapalı olan 27 kilometresini açtı. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ni geçen ekipler, kalan 7 kilometreyi açmak için de çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ
VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ
VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel VAN-BAHÇESARAY YOLUNDA 5 METRELİK KAR TÜNELLERİ - Son Dakika


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