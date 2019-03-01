Son Dakika Haberleri: Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele

1 saat önce

Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray karayolunu yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Van-Bahçesaray Yolunda Karla Mücadele, System.String[]
Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, çığ düşmesi sonucu kapanan Van- Bahçesaray karayolunu yeniden açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Etkili olan kar yağışı ve fırtına ile çığ düşmesi sonucu kapanan Van-Bahçesaray yolunun ulaşıma açılması için Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Şefliğine bağlı Görentaş Şantiye Şefliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. Çığ düşmesi sonucu yer yer 6 metreyi bulan kar yığınları, iş makinelerinin yardımıyla kaldırılıyor. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 11:40 Kaynak: İHA

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